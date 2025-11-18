Православен календар за 18 ноември

Св. мчци Платон и Роман

Св. мчк Платон се родил в малоазийския град Анкара в семейство на благочестиви родители, които го възпитали в християнския закон. Той проповядвал Христа и учел езичниците да познаят истината и да се обърнат към Бога. Заради това бил затворен в тъмница и осъден на смърт.

Св. мчк Роман произхождал от Палестина и бил дякон на Кесарийската църква. Когато нечестивият епарх Асклипиад искал да разруши тамошния християнски храм, св. Роман подбудил християните да окажат съпротива и да не му позволи да го разруши.