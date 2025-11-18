Издадоха предупреждение за ураганен вятър в Царево до 90 км/час

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предупреждение за ураган има днес в Царево. Очаква се стихията да духа с 90 км/час. Снощи дърво се е стоварило на една от централните улици в градчето.

От община Царево предупреждават, че има риск от изкоренени дървета, летящи предмети, значителни материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.

Препоръчват на жителите да не излизат, освен при крайна необходимост и наложителност. Освен това да избягват престой в близост до дървета, електропроводи, строителни обекти и нестабилни конструкции. 📢ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСЕН ВЯТЪР - БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ Уважаеми жители и гости на община Царево, Съгласно информация от... Публикувахте от Община Царево в Понеделник, 17 ноември 2025 г.

Дърво падна през нощта и между селата Ясна поляна и Ново Паничарево в община Приморско. И там хората са предупредени да бъдат бдителни.

Днес в по-голяма част от страната ще вали. НИМХ прогнозира значителни валежи в 18 области.

Силният вятър в столицата в понеделник отклони пет полета от София най-вече към Скопие, а един - този на турските авиолинии от Истанбул, бе анулиран.

Пренасочени бяха полетите на полските ЛОТ от Варшава, на "Луфтханза" от Мюнхен и Франкфурт и от Виена, на "Райънеър" от Малта и Милано.