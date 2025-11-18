Проф. Георги Рачев: Топло време до края на седмицата, но с вятър и валежи

На връх Тодорка в събота се очаква ужасно мразовито време

Топлото време остава на Балканите, но динамично и със сериозни валежи. България ще е в топлия сектор до края на седмицата. 14 градуса беше в София в 5 ч тази сутрин, а това е максимална дневна температура за този период на годината. Само утре за кратко застудява, това заяви климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" по bTV.

Днес и утре понижение на температурите, мъглите ще се разсеят. Източна България обаче и днес ще отбележи 20 градуса. След утре - топло време до края на седмицата.

"Има скандал между европейския и американския център за средносрочни прогнози. Европейците казват, че много ще вали, американците - ами не толкова", каза на шега професорът.

Според него по високите планини у нас ще бъде облачно и ветровито.

София днес и утре ще има валежи, с вятър и облаци. На летище "Васил Левски" е вълната на фьона - опасен страничен пулсиращ вятър.

Пловдив - 9 градуса, мъгли, фьонът по-трудно стига до долу.

Връх Тодорка - вятър със 100 км/ч, събота ужасно мразовито време.

Хасково - много топло време, южен вятър 10 м/сек.

Варна - може да прегърми, нетипично за тази част на годината, до 20 градуса.

Русе - облачно, мрачно, нестудено време

Плевен - доста валежи.