Условията в планините не са подходящи за туризъм

Времето е облачно, на места със силен вятър СНИМКА: Pixabay

Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха пред БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, на места със силен вятър. По високите части на планините има и мъгла, посочиха от ПСС. Очаква се да има и валежи по-късно през деня.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра – от сняг, в Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, а вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.  

