Катастрофа в Кресненското дефиле, движението е в една лента

Пътят през Кресненското дефиле СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Движението по път I-1 Благоевград – Кресна в района на Кривия тунел се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

