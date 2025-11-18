Движението в участък от път I-1 в прохода „Витиня" е двупосочно в едната лента

Движението в участък с дължина около 1 км на път I-1 София – Ботевград, в прохода „Витиня", /от 207 км до 208 км/ се осъществява двупосочно в едната лента. Временната организация е за авариен ремонт на долното строене на виадукта „Коренишки дол" при 36-и км на АМ „Хемус". За изпълнението на необходимите дейности е ограничено преминаването по първокласния път в лентата в посока Ботевград, като превозните средства преминават двупосочно в лентата за София. Трафикът се регулира с временна маркировка и пътни знаци, съобщиха от АПИ.

Ремонтните работи по долното строене на виадукта предвиждат възстановяване на арматурата, торкретиране на колони на съоръжението и др. При благоприятни метеорологични условия се предвижда ремонтните дейности да продължат 20 дни.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.