ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коледната елха на Монтана засиява с нова украса и ...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21738375 www.24chasa.bg

Движението в участък от път I-1 в прохода „Витиня" е двупосочно в едната лента

504
Трафикът се регулира с временна маркировка и пътни знаци СНИМКА: Pixabay

Движението в участък с дължина около 1 км на път I-1 София – Ботевград, в прохода „Витиня", /от 207 км до 208 км/ се осъществява двупосочно в едната лента. Временната организация е за авариен ремонт на долното строене на виадукта „Коренишки дол" при 36-и км на АМ „Хемус". За изпълнението на необходимите дейности е ограничено преминаването по първокласния път в лентата в посока Ботевград, като превозните средства преминават двупосочно в лентата за София. Трафикът се регулира с временна маркировка и пътни знаци, съобщиха от АПИ. 

Ремонтните работи по долното строене на виадукта предвиждат възстановяване на арматурата, торкретиране на колони на съоръжението и др. При благоприятни метеорологични условия се предвижда ремонтните дейности да продължат 20 дни.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Трафикът се регулира с временна маркировка и пътни знаци СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Надеждата за добра пенсия е в третия стълб