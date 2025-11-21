Заради катастрофа на пътя София - Монтана движението бе в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 36 по път II-81 София - Монтана в района на разклона за Годеч се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира "Пътна полиция".

По-късно движението беше възстановено.