31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

Движението в Кресненското дефиле е възстановено

Пътят през Кресненското дефиле СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Възстановено е движението при км 392 по път I-1 Благоевград – Кресна, съобщиха от АПИ. 

По-рано днес движението при км 392 по път I-1 Благоевград – Кресна се осъществяваше двупосочно в една лента поради свличане на скална маса.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пътят през Кресненското дефиле СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

