Движението в Кресненското дефиле е възстановено

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при км 392 по път I-1 Благоевград – Кресна, съобщиха от АПИ.

По-рано днес движението при км 392 по път I-1 Благоевград – Кресна се осъществяваше двупосочно в една лента поради свличане на скална маса.