АПИ: Карайте внимателно в Кресненското дефиле, има скална маса на пътя

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка от км 380 до км 392 по път I - 1 Благоевград - Кресна поради отстраняване на скална маса от пътното платно, съобщиха от АПИ.