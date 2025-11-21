ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

АПИ: Карайте внимателно в Кресненското дефиле, има скална маса на пътя

Кресненското дефиле. Снимка Архив

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка от км 380 до км 392 по път I - 1 Благоевград - Кресна поради отстраняване на скална маса от пътното платно, съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кресненското дефиле. Снимка Архив

