Започна изграждането на временен път след срутването на мостa над река Изгревска

Започна изграждането на временен път - брод, който ще възстанови транспортната свързаност между селата Кости, Бродилово и Българи и общинския център Царево. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Поради обилните валежи в началото на октомври, мостът на река Изгревска по път II-99 Царево – Малко Търново беше разрушен, а достъпът до него - ограничен. Трафикът беше пренасочен по общински пътища през Царево – Бродилово – след това отново по пътя Царево – Малко Търново, както и по третокласния път III-907 Босна – Визица.

Агенция „Пътна инфраструктура" в спешен порядък изготви проект за временния път. Трасето преминава през горски и общински терени, което наложи извършването на комплексна съгласувателна процедура с компетентните институции. Изпълнението на проекта включва подготовка на терена, изграждане на конструкцията на временния брод и оформяне на подходите.

Строителството е възложено на фирмата, с която Агенцията има сключен договор за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа в област Бургас. Дейностите се извършват ежедневно и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес е организиран така, че да се осигури максимално бързо възстановяване на достъпа до засегнатите населени места, като се очаква пътят да бъде завършен до 31 декември т.г.

Паралелно с това АПИ подготвя процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за основен ремонт на мостовото съоръжение над река Изгревска. Новият мост ще бъде проектиран и изграден по всички съвременни стандарти за безопасност и устойчивост. Съществуващият мост е изграден през 1960 г. и по тогавашните строителни стандарти, според които устоите му са изпълнени с каменна зидария, без пилотно укрепване. Това е и основната причина конструкцията да бъде компрометирана вследствие на високата водна вълна. До момента на съоръжението не е извършван основен ремонт, а само дейности по текуща поддръжка и възстановяване.