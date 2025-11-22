Аранжимент с арки разкрасява нов двустаен апартамент

Плотът и гърбът на кухнята са от бял мрамор.

Това ново жилище в София е предназначено за дългосрочно отдаване под наем и макар че обикновено при тези имоти бюджетът е лимитиран, а обитателите са неизвестни, в случая функционалната естетика не е пренебрегната, напротив. Хубавият интериор е привлякъл вниманието и към момента двустайният апартамент вече е приютил първите си наематели.

Собственичката изцяло се доверява на опита и творческия нюх на дизайнерката Ирена Петрова от Studio Interio, за да се оформи професионално издържан интериор. Така жилището със 77 квадратни метра площ придобива оригинален образ, отличаващ се с мекота и характерно индивидуално излъчване. СНИМКИ: КАЛИН ПАНЧЕВ

Избраните материали са изцяло естествени, като дъбовото дюшеме на пода, но и дъбовият фурнир в корпусните мебели, изработени у нас по проект на дизайнерката. Опушеният цвят на благородната дървесина в настилката е специално разработен по заявка на интериорното студио. Той заедно с тъмното дърво във вертикалната ламперия е допълнен от меките бежови нюанси по кухненските шкафове. Към това съчетание елегантно се прибавят и актуалните днес земни керемидени нюанси. Получената палитра излъчва мекота и топлина, предразполага към отпускане и спокойствие. Като ефектен контрапункт се явява матовият бял мрамор, избран за декор за кухненския плот и гръб. Красивата мраморна шарка на плота на трапезарната маса също се включва в тази симетрия.

Всекидневното пространство е малко, но добре обособено, с ясно ситуирани места за съхранение. Кухненските мебели са в линеарна композиция с множество шкафове, простираща се чак до входното пространство. Тук могат да се поберат различни предмети на бита, сувенири, малки уреди. В оформлението на готварската зона дизайнерката успешно се справя с предизвикателството, което среща при издължения комин, излизащ доста пред самите кухненски шкафове. Сега той е умело прикрит и приобщен към общия дизайн чрез малка бутикова библиотека, комбинираща открити рафтове и вътрешно пространство за съхранение зад висока врата.

Същият казус с видими конструктивни елементи се явява и при пространството на телевизора, където друг комин изпъква откъм входната зона, а трегер се простира в горната част до тавана. И отново решението е в скриването и приобщаването на всички тези дадености към образа на дневната зона. Но не само – находчиво дизайнерката решава да въведе символично тук фигурата на арка. Тази предпочитана в съвременния интериор форма е в отговор на органичните тенденции в дизайна, напомняйки за типични сводове и врати в старата архитектура. Така е приложен добре познатият принцип видимите дефекти на пространството да се превръщат в красив ефект. Арковидният дизайнерски елемент логично не остава самотен, а се повтаря в цялото вътрешно пространство, превръщайки се във водещ рефрен на общата интериорна концепция на малкото жилище. Зоната с арката е боядисана с характерна варова боя на четки, подчертаваща стремежа към повече натуралност в дизайна. Към елегантния кът е добавен индивидуално проектиран шкаф от дъб с вертикални летви, които са в синхрон с вертикалната дъбова обшивка по част от стените. СНИМКИ: КАЛИН ПАНЧЕВ

Арката се появява и на стената зад дивана, нарисувана в топъл керемиден цвят.

Органичната стилистика, продължена и в специално избрания диван с меки заоблени форми, е допълнена със закачливи златисти елементи в полилея и кръглите холни масички. Самият полилей, дизайн на изтъкнат скандинавски бранд, заедно с извития стол в ярък оранжев цвят се превръщат в своеобразен център на цялата зона за релакс.

И в спалнята виждаме арковиден елемент в същия керемиден цвят. Това постигнато лесно и бюджетно достъпно решение придава индивидуален характер на нощното помещение. И тук присъстват меки и обли форми при леглото, а топлата и натурална атмосфера се задава от дървената обшивка на стената и гипсовите висящи лампи. Огледалото е окачено по оригинален начин, измислен и изработен от интериорното студио, за да допълни търсената естествена атмосфера на пространството. СНИМКИ: КАЛИН ПАНЧЕВ

Въпреки ограниченото като площ пространство в главната спалня дизайнерският екип е намерил място за голям вграден гардероб, “откраднато” от съседната стая. Тя пък засега е оставена без обзавеждане, за да може бъдещите наематели да ѝ дадат функция и образ спрямо следващите свои нужди.