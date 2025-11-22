ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" разби 3:0 ЦСКА 1948 в помощ на "Левски"

Отново дъжд и вятър на 22 ноември

Времето ще застудее. Снимка: Pixabay

Днес ще има променлива облачност, по-значителна над северните райони, а следобед и над югоизточните части от страната, където на места ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, за София – около 16°.

По Черноморието преди обед облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра – около 6°, съобщават от НИМХ и БТА.

