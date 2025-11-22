ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временно движението по пътя Казанлък - Стара Загора в района на село Ягода е в една лента

1576

Временно движението по път I-5 Казанлък - Стара Загора в района на село Ягода в посока Стара Загора се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

