Временно движението по пътя Казанлък - Стара Загора в района на село Ягода е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път I-5 Казанлък - Стара Загора в района на село Ягода в посока Стара Загора се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".