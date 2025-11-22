ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Не тръгвайте към заслон "Кончето" в Пирин по подсичащата пътека

Тони Маскръчка

6980
Да се избягват преходите в посока заслон „Кончето" в Пирин по подсичащата пътека. СНИМКА: НП "Пирин"

Поради влошаване на метеорологичните условия, падналата снежна покривка и образуваните заледявания вследствие на ниските температури за сезона, Дирекция „Национален парк Пирин" препоръчва да се избягват преходите в посока заслон „Кончето" по подсичащата пътека.

"В настоящите условия туристите следва да използват зимния билен маршрут, който е препоръчителния вариант за движение през сезона, както и използване на подходяща зимна екипировка. Преди тръгване проверявайте актуалната прогноза, доверявайте се на препоръките и съветите на местните хора, и не на последно място – не надценявайте собствените си умения и знания", съветват от Парка.

Условията за пешеходен туризъм на територията на парка са неблагоприятни вследствие на обилните валежи през последните дни и се наблюдава рязко повишаване на водните нива в планинските реки и потоци. Придошлите води водят до частично заливане и компрометиране на отделни участъци от туристическата инфраструктура, което значително повишава риска при придвижване по туристическите маршрутите.

