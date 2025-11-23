ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен трафик на Лесово и Капитан Андреево на изхода за товарни автомобили

ГКПП "Лесово" СНИМКА: АРХИВ

Интензивен е трафикът на контролно-пропускателните пунктове на границата с Турция Лесово и Капитан Андреево на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 18 ч тази вечер, съобщи БТА.  

Трафикът е нормален на всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове и преходи със съседните държави.

На границата с Гърция, на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора в обекта.

 

