ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16-годишен българин е световен вицешампион по спор...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21776133 www.24chasa.bg

В средата на седмицата над западната половина от страната ще е облачно, с валежи от дъжд

1724
Времето е облачно, на места със силен вятър СНИМКА: Pixabay

Във вторник, 25 ноември, над страната ще се появи разкъсана средна и висока облачност, като над Западна България постепенно ще се увеличава и вплътнява, съобщава БТА. Вятърът ще е от юг-югозапад, слаб до умерен, в източната половина от страната умерен до силен, се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 25 до 30 ноември на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), подготвена от дежурния синоптик Марияна Попова.

Минималните температури утре в Западна България ще са около и под нулата, на изток ще са до 7-9 градуса, а максималните - от 7-8 градуса в северозападните, до 18-19 градуса в югоизточните райони.

В средата на седмицата над западната половина от страната ще бъде облачно, с валежи от дъжд. С обръщане на вятъра от северозапад, ще започне да нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка.

В петък, 28 ноември, вятърът ще се ориентира от изток-североизток, а в събота, 29 ноември, и ще се усили. Дневните температури ще се понижат още и ще са близки до сутрешните. Ще преобладава облачно време, ще има и валежи, през първия ден на повече места в източната половина от страната, през втория - на много места из цялата страна, като има повишена вероятност в Родопите да са значителни по количество.

В неделя, 30 ноември, валежите ще спрат, от юг-югозапад и облачността ще започне да се разкъсва. Вятърът ще отслабне.

Времето е облачно, на места със силен вятър СНИМКА: Pixabay
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.