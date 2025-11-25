Печени дюли с мед и масло

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Маргарита Димитрова изпраща рецепта - “лесна, ефектна и достойна за всяка съботна или неделна трапеза”.
ПРОДУКТИ
1 кг изчистени дюли
2 с.л. захар (бяла или кафява)
1 ч.ч. вода
2 с.л. мед
20 г краве масло по желание
1 ванилия по желание
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разрязваме дюлите на половинки (или четвъртинки, ако са големи). Изваждаме семенната част и обелваме кората. Поставяме ги в тава и ги поръсваме със захарта. Наливаме водата около плодовете. Тя трябва да покрие дъното около 1 см. Завиваме тавата с фолио за печене.
Печем дюлите в предварително загрята на 220 градуса фурна 40 минути. Отстраняваме фолиото и върху всяко парче слагаме мед и кубче масло. Печем още 20 минути. През това време на дъното ще се образува карамелен сос, а плодчетата щe придобият кехлибарен цвят.
Изключваме фурната и оставяме тавата в нея за още 10 минути.
Поднасяме изпечените дюли, като може да ги гарнираме с лъжица цедено кисело мляко, орехи или топка ванилов сладолед. Накрая поръсваме с малко канела.