Печени дюли с мед и масло

Маргарита Димитрова изпраща рецепта - “лесна, ефектна и достойна за всяка съботна или неделна трапеза”.

ПРОДУКТИ

1 кг изчистени дюли

2 с.л. захар (бяла или кафява)

1 ч.ч. вода

2 с.л. мед

20 г краве масло по желание

1 ванилия по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разрязваме дюлите на половинки (или четвъртинки, ако са големи). Изваждаме семенната част и обелваме кората. Поставяме ги в тава и ги поръсваме със захарта. Наливаме водата около плодовете. Тя трябва да покрие дъното около 1 см. Завиваме тавата с фолио за печене.

Печем дюлите в предварително загрята на 220 градуса фурна 40 минути. Отстраняваме фолиото и върху всяко парче слагаме мед и кубче масло. Печем още 20 минути. През това време на дъното ще се образува карамелен сос, а плодчетата щe придобият кехлибарен цвят.

Изключваме фурната и оставяме тавата в нея за още 10 минути.

Поднасяме изпечените дюли, като може да ги гарнираме с лъжица цедено кисело мляко, орехи или топка ванилов сладолед. Накрая поръсваме с малко канела.