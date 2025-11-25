ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Печени дюли с мед и масло

Печени дюли с мед и масло

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

КОЙ ГОТВИ 

Маргарита Димитрова изпраща рецепта - “лесна, ефектна и достойна за всяка съботна или неделна трапеза”.

ПРОДУКТИ

1 кг изчистени дюли

2 с.л. захар (бяла или кафява)

1 ч.ч. вода

2 с.л. мед

20 г краве масло по желание

1 ванилия по желание 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разрязваме дюлите на половинки (или четвъртинки, ако са големи). Изваждаме семенната част и обелваме кората. Поставяме ги в тава и ги поръсваме със захарта. Наливаме водата около плодовете. Тя трябва да покрие дъното около 1 см. Завиваме тавата с фолио за печене.

Печем дюлите в предварително загрята на 220 градуса фурна 40 минути. Отстраняваме фолиото и върху всяко парче слагаме мед и кубче масло. Печем още 20 минути. През това време на дъното ще се образува карамелен сос, а плодчетата щe придобият кехлибарен цвят. 

Изключваме фурната и оставяме тавата в нея за още 10 минути.

Поднасяме изпечените дюли, като може да ги гарнираме с лъжица цедено кисело мляко, орехи или топка ванилов сладолед. Накрая поръсваме с малко канела.

