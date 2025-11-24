На 25 ноември движението в участък от АМ „Тракия" в област Пазарджик поетапно ще е в една лента

Утре - 25 ноември, между 8:30 ч. и 16 ч. ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участъка от АМ „Тракия" между 55-и и 66-и км, в област Пазарджик. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната, съобщиха от АПИ.

До 28 ноември /петък/ ще продължи ремонтът на асфалтовата настилка между 330-и и 334-и км на АМ „Тракия" в платното за София, в област Бургас. В участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът се осъществява в изпреварващата. Припомняме, че дейностите в 3,3 км отсечка стартираха на 18 ноември.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.