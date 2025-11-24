ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 25 ноември движението при 21-ви км на АМ „Струма“ в област Перник ще е в една лента

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Утре за профилактика на тол рамка движението при 21-ви км на АМ „Струма" в област Перник ще бъде в една лента

Утре – 25 ноември, от 9 ч до 17 ч. за профилактика на тол рамка при 21-ви км на АМ „Струма", в област Перник, ще бъде въведена временна организация на движението. Ще бъде ограничено преминаването и в двете посоки по активната и аварийната лента. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи, съобщиха от АПИ. 

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

