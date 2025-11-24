ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 27 ноември се променя движението между 21-и и 32-и км на АМ „Хемус"

1812
СНИМКА: АПИ

От утре - 25 ноември, до 27 ноември между 8 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите и повишаване на безопасността, ще се отстранява крайпътна растителност между 21-ви и 32-и км на АМ „Хемус" в посока Варна. При работата в отсечката в Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

СНИМКА: АПИ

