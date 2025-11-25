ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Троянският пудел - виж оживялата карикатура на Ива...

Православен календар за 25 ноември, вижте кой празнува днес

Православен календар за 25 ноември, вижте кой празнува днес

5560
Православен календар Снимка: Архив

Св. Климент, архиеп. Охридски. Св. Климент, папа Римски. Св. Петър, еп. Александрийски

Св. Климент бил от знатен род. Той служел на апостол Петър и от него бил поставен за епископ на Рим. Заточен бил в Херсон, след като отказал да принесе жертва на езическите богове. Хвърлили го в Черно море с котва на шията. Светите братя Кирил и Методий чрез чудеса открили мощите му и отнесли част от тях в Рим. Съхраняват се в църквата “Св. Климент”, построена върху основите на дома на мъченика. В нея е погребан и славянският просветител св. Кирил.

Празнуват: Климент, Клементина, Климентина

Православен календар Снимка: Архив

