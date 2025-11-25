Православен календар за 25 ноември, вижте кой празнува днес

Св. Климент, архиеп. Охридски. Св. Климент, папа Римски. Св. Петър, еп. Александрийски

Св. Климент бил от знатен род. Той служел на апостол Петър и от него бил поставен за епископ на Рим. Заточен бил в Херсон, след като отказал да принесе жертва на езическите богове. Хвърлили го в Черно море с котва на шията. Светите братя Кирил и Методий чрез чудеса открили мощите му и отнесли част от тях в Рим. Съхраняват се в църквата “Св. Климент”, построена върху основите на дома на мъченика. В нея е погребан и славянският просветител св. Кирил.

Празнуват: Климент, Клементина, Климентина