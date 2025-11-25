ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ветровито и облачно ще е на 25 ноември, но ще се прокрадва и слънце

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15° СНИМКА: Pixabay

Днес над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

През нощта срещу сряда от запад-югозапад ще започне ново увеличение на облачността.

По Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

