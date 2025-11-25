ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Троянският пудел - виж оживялата карикатура на Ива...

Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" на изхода за товарни автомобили

Интензивен е трафикът на (ГКПП) „Капитан Андреево" на изхода за товарни автомобили. Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на контролно-пропускателния пункт на границата с Турция "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин, пише БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония и Сърбия.  

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

На всички гранични преходи с Гърция движението също е нормално. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

