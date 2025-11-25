Георги Рачев: Идват големи дъждове, а в София в събота може и сняг да падне

Ноември го изпращаме много топъл с над 30,5 градуса. Малко ще смъкнем тези дни. От утре мисля да извадя кожените якета, защото ще стане малко по-хладно, но няма да има бели мечки. Също е много влажно. Предстои сериозна валежна обстановка. Такава е прогнозата за времето на синоптикът проф. Георги Рачев пред Би Ти Ви.

Има вероятност в София да превали сняг в събота. Засега прогнозните температури за почивния ден са от -1 до 1 градус. Според проф. Рачев обаче вероятността е малка и утре снежинките в прогнозата ще се превърнат в капки. Иначе в столицата започва да вали утре следобед и ще продължи до събота. Днес в София температурите са от 3 до 12 градуса.

Едва ли ще ма обаче сняг на Никулден където и да е в страната.

Трайна снежна покривка вече има на връх Тодорка. До края на седмицата се очаква да има 20-30 см.

В Смолян в четвъртък, петък и събота ще има гръмотевични бури и ще падат по над 20 мм на кв.м. Ще бъде обаче топло. Днес ще е от 2 до 12 градуса, в сряда - от 8 до 14.

В Пловдив също ще вали от сряда до неделя, в четвъртък се очаква и гръмотевична буря. Иначе ще е топло.

Във Варна дъждовете ще са в четвъртък и петък. Морето е 16 градуса и изстива по-бавно от обикновено.

В Русе също ще вали от четвъртък до събота. Днес там ще е облачно, а температурите ще са от 1 до 10 градуса, а утре - от 7 до 14. В четвъртък - 5-8 градуса.

В Плевен има "пасторално късно есенно време". Валежите ще са от петък до неделя, най-обилни ще са в събота.

Ще попаднем в тила на антициклона Волфганг и ще вали много. Това се очаква пред следващите дни, като най-сериозно отново ще е в западните части на страната. Хубаво ще остане времето в Бургас и Хасково. В събота и неделя евентуално ще вали и на Североизток.