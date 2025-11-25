Вижте къде в София няма да има вода на 26 ноември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



На 26 ноември (сряда) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. „Екзарх Стефан", ж.к. „Връбница" 2 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Гайдарче".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Гайдарче", до река Какач.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.