Ето какви ще са цените на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари

Центърът за градска мобилност обяви какви ще бъдат цените на картите и билетите за градския транспорт в София от 1 януари.

"Преминаваме към евро. От 1 януари 2026 г. разплащането в градския транспорт ще е в евро. Цените – в полза на пътниците", пише на официалната страница на ЦМГ във Facebook.

Новите цени са следните:

Билет 30+ от 1,60 лв. става 0,80 €

Дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €

Месечна карта от 50 лв. [➡] 25,50 €

Годишна карта от 365 лв. [➡] 185 €