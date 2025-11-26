Пълнен шаран със слънчоглед и стафиди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“В чест на големия празник Никулден предлагам интересна рецепта за ароматен пълнен шаран със стафиди и слънчогледови семки”, ни пише Румен Петров.

ПРОДУКТИ

1 шаран, 100 г ориз, 2 глави лук, 1-2 моркова, 100 г стафиди, 50 г сурови слънчогледови семки, 1 к.ч. бяло вино, кашу, 1 нар, 1 лимон, 1 портокал, 10-15 капки ментова есенция, олио, черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме шарана от люспите, хрилете и вътрешностите. Измиваме го със студена вода, подсушаваме и го подправяме със сол.

Задушаваме в дълбок тиган с малко олио ситно нарязания лук и моркови и щом омекнат, прибавяме измития ориз. Запържваме, докато оризът стане прозрачен.

Овкусяваме плънката със сол и черен пипер и към нея добавяме предварително накиснатите във вряла вода и отцедени стафиди, слънчогледовите семки и ментовата есенция. С получената плънка пълним вътрешността на шарана.

Зашиваме рибата или я захлупваме и притискаме. Слагаме я в тава, заливаме с бялото вино и покриваме с алуминиево фолио. Печем в загрята фурна на 200 градуса около 40 минути.

Отстраняваме фолиото, поръсваме със слънчоглед и кашу и печем още десетина минути. Сервираме шарана на порции, украсен с нар, лимонови и портокалови резени.