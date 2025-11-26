ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 26 ноември, вижте кой празнува имен ден

Преп. Алипий Стълпник

Преп. Алипий Стълпник. Преп. Яков Отшелник. Св. Стилиан Пафлагонийски

Още преди да се роди, съдбата на Алипий била предопределена - да служи на Бога. Поверили го на еп. Теодор, който го ръкоположил за свой дякон. Алипий раздал имота си на бедните и се заселил в стара елинска гробница. Там имало каменен стълб, на който светецът сложил кръст, и останал на стълба, без да слиза от него цели 53 години, отдаден на молитва и пост. Починал през 640 г. на 118-годишна възраст.

Празнуват: Алипий, Стилиан, Стилиян, Стелян, Стилян, Щерю, Щилян, Щилиян, Стилиана, Стилияна, Стела, Щилияна, Щилияна

