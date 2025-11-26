Православен календар за 26 ноември, вижте кой празнува имен ден

Преп. Алипий Стълпник. Преп. Яков Отшелник. Св. Стилиан Пафлагонийски

Още преди да се роди, съдбата на Алипий била предопределена - да служи на Бога. Поверили го на еп. Теодор, който го ръкоположил за свой дякон. Алипий раздал имота си на бедните и се заселил в стара елинска гробница. Там имало каменен стълб, на който светецът сложил кръст, и останал на стълба, без да слиза от него цели 53 години, отдаден на молитва и пост. Починал през 640 г. на 118-годишна възраст.

Празнуват: Алипий, Стилиан, Стилиян, Стелян, Стилян, Щерю, Щилян, Щилиян, Стилиана, Стилияна, Стела, Щилияна, Щилияна