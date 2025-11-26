ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха осъждан да шофира с рекордните 4.52 промил...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21788265 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

1264
Интензивен трафик за изходящи товарни автомобили на "Капитан Андреево". СНИМКА: Архив

Интензивен е трафикът  на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за движението на границите е към 6 часа.

Движението е нормално на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония:

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

На границите с Румъния и с Гърция движението на автомобили е нормално на всички ГКПП. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, напомнят от ГДГП.

Интензивен трафик за изходящи товарни автомобили на "Капитан Андреево". СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание