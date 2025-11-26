Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за движението на границите е към 6 часа.

Движението е нормално на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония:

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

На границите с Румъния и с Гърция движението на автомобили е нормално на всички ГКПП. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, напомнят от ГДГП.