Хванаха осъждан да шофира с рекордните 4.52 промил...

Аварирала кола затруднява движението в тунел "Железница" на АМ "Струма"

Тунел "Железница"

Движението в тунел "Железница" на АМ "Струма" в посока София се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради аварирал автомобил, съобщи АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

