Движението по пътя Русе - Варна край Шумен е в една лента заради катастрофа

Движението по път І-2 Русе - Варна в района на Шумен /при км 121/ се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха отапи