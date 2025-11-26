ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникъ...

Движението по пътя Русе - Варна край Шумен е в една лента заради катастрофа

СНИМКА: Пиксабей

Движението по път І-2 Русе - Варна в района на Шумен /при км 121/ се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха отапи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

