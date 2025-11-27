ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми, кой...

Малки хапки от фурми с пармезан

1340

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Поднасям бърза рецепта за сладко-солени домашни бонбони от фурми с магданозено-пармезанови трохи. Може да ги поднесете като коктейлни хапки на предстоящите празнични трапези”, ни пише Марияна Бончева. 

ПРОДУКТИ

20 пресни меки фурми, 50 г пармезан, 100 г сух хляб, 1/2 връзка пресен магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Слагаме в блендер начупения на парчета хляб, пармезана, почистения магданоз и ги смиламе на ситно. 

Смесваме почистените от костилките фурми с 1/3 част от магданозено-пармезановите трохи.

Оформяме малки топчета и ги овалваме в останалите трохи. Запичаме за кратко в загрята фурна на 200 градуса, докато повърхността им леко покафенее.

Поднасяме хапките, забодени с коктейлни клечки. 

