Малки хапки от фурми с пармезан

КОЙ ГОТВИ

“Поднасям бърза рецепта за сладко-солени домашни бонбони от фурми с магданозено-пармезанови трохи. Може да ги поднесете като коктейлни хапки на предстоящите празнични трапези”, ни пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

20 пресни меки фурми, 50 г пармезан, 100 г сух хляб, 1/2 връзка пресен магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Слагаме в блендер начупения на парчета хляб, пармезана, почистения магданоз и ги смиламе на ситно.

Смесваме почистените от костилките фурми с 1/3 част от магданозено-пармезановите трохи.

Оформяме малки топчета и ги овалваме в останалите трохи. Запичаме за кратко в загрята фурна на 200 градуса, докато повърхността им леко покафенее.

Поднасяме хапките, забодени с коктейлни клечки.