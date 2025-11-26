Асфалтиран е затвореният за ремонт 320-метров участък на Дунав мост при Русе

Асфалтиран е затвореният за основен ремонт 320-метров участък от Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". През последната седмица е положена хидроизолацията по пътната плоча и започна монтирането на парапета и стълбовете за осветление в платното в посока Румъния.

Продължава производството на нови стоманобетонни панели. През последната седмица са произведени 8 панела, с което общият им брой от началото на ремонтните дейности става 709 бр. В следващите дни ще се работи по отводнителния колектор, монтирането на парапета, осветителните стълбове и др.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура".