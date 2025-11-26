ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникъ...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21792321 www.24chasa.bg

Асфалтиран е затвореният за ремонт 320-метров участък на Дунав мост при Русе

2020
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ

Асфалтиран е затвореният за основен ремонт 320-метров участък от Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". През последната седмица е положена хидроизолацията по пътната плоча и започна монтирането на парапета и стълбовете за осветление в платното в посока Румъния.

Продължава производството на нови стоманобетонни панели. През последната седмица са произведени 8 панела, с което общият им брой от началото на ремонтните дейности става 709 бр. В следващите дни ще се работи по отводнителния колектор, монтирането на парапета, осветителните стълбове и др.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура".

Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.