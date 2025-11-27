На 27 ноември рожден ден имат

Александрина Милчева, оперна певица
Андрей Бунджулов, социолог и политолог
Проф. Симеон Янев, писател и литературовед
Димитър Николов, депутат
Милена Йоич, художничка
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Александрина Милчева, оперна певица
Андрей Бунджулов, социолог и политолог
Проф. Симеон Янев, писател и литературовед
Димитър Николов, депутат
Милена Йоич, художничка
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!