Възстановено е движението по пътя Нареченски бани - Хвойна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по път II-86 Асеновград – Чепеларе в участъка Нареченски бани – Хвойна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението в участъка беше временно ограничено заради катастрофа.