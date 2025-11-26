ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще имаме ли ресторант със звезда "Мишлен"?

Възстановено е движението по пътя Нареченски бани - Хвойна

Възстановено е движението по път II-86 Асеновград – Чепеларе в участъка Нареченски бани – Хвойна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението в участъка беше временно ограничено заради катастрофа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

