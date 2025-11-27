ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Москва: Руската ПВО свали 118 украински дрона през...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21795744 www.24chasa.bg

Оранжев код за валежи е обявен в Южна България

1544
Дъжд Снимка: pixabay

Днес утрото е облачно, на много места вали. В Северна България има и места с намалена видимост, в 5 часа сутринта във Враца и Силистра имаше и мъгли - температурите сега в повечето райони са между 7 и 12 градуса.

Предстоят ни 48 часа със значителни валежи на много места в страната. Днес има обявен оранжев код за южните части на област Кюстендил, за Благоевградска област, южните района на Пазарджик, областите Смолян, Кърджали и Хасково - там се очакват опасни валежи, предупреждения код жълто има и за останалата част от Западна и Централна Южна България.

 Почти без дъжд ще бъде в крайните източни райони - в източната половина на България ще бъде ветровито, с южен вятър и там температурите ще останат много високи до към 19 градуса в Бургас, в Северозападна България температурите ще останат близки до сегашните през целия ден, съобщи бТВ.

Дъжд Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.