Оранжев код за валежи е обявен в Южна България

Днес утрото е облачно, на много места вали. В Северна България има и места с намалена видимост, в 5 часа сутринта във Враца и Силистра имаше и мъгли - температурите сега в повечето райони са между 7 и 12 градуса.

Предстоят ни 48 часа със значителни валежи на много места в страната. Днес има обявен оранжев код за южните части на област Кюстендил, за Благоевградска област, южните района на Пазарджик, областите Смолян, Кърджали и Хасково - там се очакват опасни валежи, предупреждения код жълто има и за останалата част от Западна и Централна Южна България.

Почти без дъжд ще бъде в крайните източни райони - в източната половина на България ще бъде ветровито, с южен вятър и там температурите ще останат много високи до към 19 градуса в Бургас, в Северозападна България температурите ще останат близки до сегашните през целия ден, съобщи бТВ.