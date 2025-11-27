Затруднено е движението по пътя Смочево - Рила

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по път ІІІ-1005 Смочево - Рила да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост, поради свличане на наноси върху пътното платно. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".