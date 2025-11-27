Падат скали по пътя Невестино - Пастух

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по път ІІІ-104 Невестино - Пастух да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост, поради свлачище на скална маса. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".