Чипирането на котки и кучета в ЕС става задължител...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-о Народно събрание

Падат скали по пътя Невестино - Пастух

1340
Път Снимка: Pixabay

Движението по път ІІІ-104 Невестино - Пастух да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост, поради свлачище на скална маса. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

