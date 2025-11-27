Пороен дъжд и наводнения в Югозапада

Пороен дъжд вали от снощи в цялата Благоевградска област. Вече има десетки сигнали за наводнени улици и дворове, прелели реки. В санданското село Ново Делчево улиците "Първи май", "Антон Попов" и "Боровец" са превърнати в реки, дворовете на къщите са под вода.

Излезе от коритото си и реката в с. Лешница и заля моста. Мост бе залят от излязла от коритото си река и край бензиностанция до Сандански.

Дежурни екипи на Община Петрич и аварийното звено обхождат критични точки в общината. Отпушен е напоителният канал, който влиза в Петрич, за да се осигури изтичане на водата. Следят се каналът в с. Ген. Тодоров и водоемът в с. Михнево като е дадена препоръка на „Напоителни системи" да започне контролирано източване на язовира над село Ръждак, както и този над с. Самуилово.