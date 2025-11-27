ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свлачища по пътища в Кюстендилско и Кресненското дефиле

1512
Свличане на земни и скални маси затруднява движението в два пътни участъка в област Кюстендил, необходимо е повишено внимание от страна на шофьорите, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура".

При движение по път ІІІ-1005 Смочево – Рила е необходимо шофиране с повишено внимание и съобразена скорост заради свличане на наноси от земя и пясък върху пътното платно. Дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Кюстендил съобщи за БТА, че към участъка пътува техника и се очаква движението да бъде нормализирано до края на деня.

На участъци от път ІІІ-104 Невестино – Пастух е имало свличане на скална маса, но пътят вече е почистен и движението се осъществява безпрепятствено, допълни дежурният. По думите му в този участък подобни инциденти се случват често, най-вече при продължителни валежи.

Земна маса се свлече и на главен път Е-79 в Кресненското дефиле. В едното платно движението бе преустановено, а служители на пътноподдържащата фирма веднага започнаха разчистване.

Свлачище. Снимката е илюстративна.

