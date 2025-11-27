ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свлачище ограничава движението по магистрала "Струма"

Магистрала „Струма” СНИМКА: Архив

Поради свличане на земна маса временно движението при 151 км на автомагистрала „Струма" в посока София се осъществява в изпреварващата лента. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Въведено е ограничение на скоростта 60 км/ч. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция". Шофьорите да се движат с повишено внимание, добавят от АПИ.

По-рано днес беше въведена временна организация на движението при 78 км на автомагистрала „Струма" в посока София поради катастрофирал автомобил в активната лента.

Магистрала „Струма” СНИМКА: Архив

