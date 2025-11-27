Променят движенето в тръбата за София на тунел „Правешки ханове" на 28 ноември

Утре - 28 ноември, от 9:30 ч. до 11:30 ч. ще се промени организацията на движение в тръбата за София на тунел „Правешки ханове" на АМ „Хемус" за тестване на аварийните изходи на съоръжението. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено преминаването в изпреварващата лента в тунела, като трафикът ще се осъществява в свободните ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.