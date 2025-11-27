ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението по магистрала "Струма" при км 78

Магистрала “Струма” СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Възстановено е движението на АМ "Струма" при км 78. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението в участъка по-рано беше ограничено заради катастрофа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

