В Сливен връщат максималната скорост за движение от 70 км/ч по бул. "Банско шосе"

Община Сливен връща от днес максималната скорост за движение от 70 км/ч по булевард "Банско шосе" - пътя от града в посока Пловдив, съобщават от общината. Мярката ще важи от разклона за ж.п. прелез до пътен възел с път I-6 /подбалканския път/.

Решението беше взето на заседание на Общинската комисия по безопасност на движението на 10 септември. Преди време скоростта там бе ограничена до 50 км/час.

Сега такова ограничение - от 50 км/ч, ще има само преди пешеходните пътеки тип "Зебра", като мярката ще бъде обозначена с пътни знаци преди пътеките.

Освен това, при четирите пешеходни пътеки до автобусните спирки в участъка ще бъдат обособени пешеходни острови за по-голяма безопасност на преминаващите. Ще бъде премахната неизползваемата пешеходната пътека, водеща до сградите на бившите Строителни войски.