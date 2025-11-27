Синоптик: Енергията на протестите ще намалява заради метеорологичното време

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Енергията на протестите ще намалява във връзка с метеорологичното време, валежите ще продължават. От полунощ до този момент най-много валежи са паднали в югозападните части от страната - Перник, Благоевград, Сандански, между 25-30 литра на квадратен метър. На останалите места е по-малко. Това каза синоптикът Петър Янков.

Сериозни валежи в Западна и Южна България

Той поясни, че валежите ще продължават и утре.

"Сумарно за утре около 30-40 литра ще има в западните и южните части от страната. Ще прегърмява, в събота валежите ще продължават. Тогава преди обед в западните райони валежите ще преминават в сняг. По-интензивни валежи се очакват в източните части от страната. В неделя свършват валежи", допълни Янков пред Bulgaria ON AIR.

А температурите през уикенда ще са между 6 и 12°, като София ще бъде най-хладната балканска столица.

Неделя е подходящ ден за планинарите

"Неделя е по-подходящият ден за високопланински туризъм, тъй като в планините от западните части облачността ще бъде разкъсана и още в събота валежите ще свършат. В Пирин снежната покривка, над 2000 м, ще е около 20-25 см, а във Витоша - 10-15 см. През следващата седмица в понеделник, вторник и сряда ще има повече слънчеви часове", поясни синоптикът.

В четвъртък ще има слаби валежи в източните райони, а на запад - повече слънце.

На 7 и 8 декември се очаква валежна вълна със слабо понижение на температурите.

"Вечерта между 8 и 9 декември започват нови сериозни валежи. Студентите, които ще бъдат в планините, трябва да знаят, че на 9 декември ще падне сняг над 1500 - 1800 метра", предупреди Петър Янков.