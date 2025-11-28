Торта “Гараш” с френски макарони

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
Евгения Пантелеева се включва в рубриката с празнична рецепта.
ПРОДУКТИ
За блатовете:
5 белтъка, 200-250 г смлени орехи, 130 г кафява захар, 1 с.л. брашно
За крема:
150 г масло, 100 г млечен шоколад, 40-50 мл вода, 50 г кафява захар, ванилия
За глазурата:
85 г шоколад (с 55% какао), 70 мл течна сметана с 20% масленост, 10 г масло
За украса:
7 френски макарона, натрошен шамфъстък
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разбъркваме жълтъците в купа. На котлона разтваряме захарта във водата. Добавяме кравето масло и шоколада. Отстраняваме от котлона и добавяме жълтъците и ванилията. Разбъркваме отново.
Прехвърляме в купа, покриваме с капак и оставяме в хладилника за една нощ да стегне. Блатовете за тортата приготвяме, като разбиваме белтъците с миксер и постепенно добавяме захарта.
Добавяме 1 лъжица брашно към смлените орехи. При разбъркване прибавяме и брашното към разбитите белтъци. Върху хартия за печене очертаваме с молив кръгове около 20 см. С черпак изсипваме от сместа за блатовете върху всеки кръг и разстиламе сместа до очертанията.
Изпичаме блатовете в предварително загрята на 170 градуса фурна. Намазваме хартията за печене с олио, за да се отделят блатовете по-лесно от нея след изпичането. Сглобяваме тортата. Първия блат мажем с крем, върху него поставяме втория, който също мажем с крем, и така до последния блат, като завършваме с крем.
Приготвяме глазурата, като загряваме сметаната на умерен котлон и добавяме начупения шоколад. Разбъркваме до разтопяването му. Изсипваме и маслото. Намазваме глазурата върху тортата, която сме махнали от формата и поставили върху прозрачно фолио. Не разнасяме глазурата с лъжица, а накланяме леко тортата от всички страни, за да се разнесе равномерно. Прибираме я в хладилник и преди поднасяне я аранжираме с френски макарони и шамфъстък.