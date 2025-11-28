На 28 ноември рожден ден имат

Весела Караиванова-Начева, управител на НОИ
Проф. д-р Стефан Габровски, дмн, дългогодишен консултант на Клиниката по неврохирургия на "Пирогов", член на лигата "Лекарите, на които вярваме"
Екатерина Дафовска, олимпийска шампионка по биатлон, почетен президент на БФ биатлон и член на Изпълкома на Международния съюз по биатлон (IBU)
Николай Василев, финансов анализатор, министър в правителствата на С. Станишев и на С. Сакскобургготски
Проф. д-р Антонина Желязкова, историк, антрополог
Проф. д.ик.н. Петър Стефанов, председател на ЦКС
Проф. д.ю.н. Цветан Сивков, ръководител на катедра “Административноправни науки” в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Пламен Митев, историк
Ваня Стамболова, световна шампионка по лека атлетика
Александър Сталийски, бизнесмен
Венцеслав Стефанов, президент на ПФК “Славия”
Д-р Васил Горанов, началник-отделение по хирургия в УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив
Д-р Иво Парунов, началник-отделение по УНГ болести в МБАЛ “Бургасмед”
Даниела Костова, съдия
Емил Янков, депутат
Кирил Георгиев, шахматист
Неда Антонова, писателка