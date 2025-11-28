На 28 ноември рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Весела Караиванова-Начева, управител на НОИ

Проф. д-р Стефан Габровски, дмн, дългогодишен консултант на Клиниката по неврохирургия на "Пирогов", член на лигата "Лекарите, на които вярваме"

Екатерина Дафовска, олимпийска шампионка по биатлон, почетен президент на БФ биатлон и член на Изпълкома на Международния съюз по биатлон (IBU)

Николай Василев, финансов анализатор, министър в правителствата на С. Станишев и на С. Сакскобургготски

Проф. д-р Антонина Желязкова, историк, антрополог

Проф. д.ик.н. Петър Стефанов, председател на ЦКС

Проф. д.ю.н. Цветан Сивков, ръководител на катедра “Административноправни науки” в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Проф. д-р Пламен Митев, историк

Ваня Стамболова, световна шампионка по лека атлетика

Александър Сталийски, бизнесмен

Венцеслав Стефанов, президент на ПФК “Славия”

Д-р Васил Горанов, началник-отделение по хирургия в УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив

Д-р Иво Парунов, началник-отделение по УНГ болести в МБАЛ “Бургасмед”

Даниела Костова, съдия

Емил Янков, депутат

Кирил Георгиев, шахматист

Неда Антонова, писателка