Хладно, с облаци и дъжд през почивните дни

В понеделник, вторник и сряда се очакват повече слънчеви часове

Минималните температури в петък ще бъдат от 5 до 10 градуса, в западните райони 3-5, по Черноморието до 13 градуса. През деня ще вали в западните и централните райони. През нощта дъждове ще обхващат и Добруджа.

В Горнотракийската низина ще прегърми,

а по планините над 2000 м ще вали мокър сняг. Значителни количества валежи (50-60 л/кв. м) се очакват в южните и (20- 30 л/кв.м) в североизточните райони. По високите части на планините ще духа силен вятър от юг със скорост до 70-80 км/ч. Максималните температури в централните части от страната ще са от 9 до 14 градуса. По високите западни полета до 6-7 , по Черноморието до 13-14 градуса, за района на София 8-9 градуса.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса, в западните райони 3-5, по Черноморието до 12 градуса. През деня ще се задържи дъждовно с по-съществени валежи в западните и източните райони, с количества до 20 л/кв. м. По високите западни полета

дъждът временно ще преминава в сняг

В планините над 2000 м ще вали слаб сняг. През нощта дъждовете в Западна България ще спират. Максималните температури в централните части от страната ще са от 7 до 13 градуса. По високите западни полета до 6-7, по Черноморието до 13-14 градуса, за района на София 7-8 градуса.

Над планините ще е облачно със слаби валежи от дъжд и сняг. Над 2000 м ще вали мокър сняг. Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде от юг , с пулсове до 25 км/ч.

Максималните температури над 2500 м ще са от -4 до -1 градус, а на 1500 м - от 2 до 5 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от 2 до 7 градуса, в западните райони 3-5, по Черноморието до 9 градуса. През деня ще се задържи дъждовно в Североизточна България, с количества до 10 л/кв. м. Над крайните западни райони облаците ще намаляват до слънчево в следобедните часове. Максималните температури ще са от 8 до 13 градуса, по Черноморието до 11-12 градуса, за района на София 10-11 градуса.

Над планините облачността ще е разкъсана. Вятърът по високите части ще бъде от север, с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -4 до -1 градус, а на 1500 м - от 2 до 5 градуса.

В понеделник, вторник и сряда бързо ще преминават облачни системи, без валежи, с повече слънчеви часове.