Православен календар за 28 ноември

Св. прпмчк Стефан Нови. Св. мчк Иринарх. Св. 15 свщмчци Тивериополски. Св. мчк Христо, българин. Прпмчци Сократ и Комасий

15-те Тивериополски (Струмишки) свещеномъченици намерили гибелта си по време на гоненията срещу християните, предприети от император Юлиан Отстъпник. Това били епископите Тимофей и Теодор от Никея, свещениците Петър, Йоан, Сергий, Теодор и Никифор, дяконите Василий и Тома, монасите Йеротей, Данаил, Харитон, Сократ, Комасий и Евсевий. След жестоки мъчения и наказания всички били екзекутирани.