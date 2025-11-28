ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, къд...

Православен календар за 28 ноември

Св. прпмчк Стефан Нови. Св. мчк Иринарх. Св. 15 свщмчци Тивериополски. Св. мчк Христо, българин. Прпмчци Сократ и Комасий

15-те Тивериополски (Струмишки) свещеномъченици намерили гибелта си по време на гоненията срещу християните, предприети от император Юлиан Отстъпник. Това били епископите Тимофей и Теодор от Никея, свещениците Петър, Йоан, Сергий, Теодор и Никифор, дяконите Василий и Тома, монасите Йеротей, Данаил, Харитон, Сократ, Комасий и Евсевий. След жестоки мъчения и наказания всички били екзекутирани.

