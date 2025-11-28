В планините днес е облачно, мъгливо и вали дъжд

Не са добри условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), пише БТА.

Времето е облачно, мъгливо, вали дъжд, температурите са около 0 градуса.

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще бъдат обхванати от облаци, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 м надморска височина ще вали сняг. Сняг ще вали и на над 1500 м надморска височина по западните дялове на Стара планина. Значителни по количество ще бъдат валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 7 градуса, на 2000 м - около 2 градуса